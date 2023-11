Borrell chce pauzu v bojoch v Gaze výmenou za prístup k rukojemníkom

Brusel 6. novembra (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok navrhol plán, podľa ktorého by Izrael pozastavil vojenskú operáciu v Gaze výmenou za prístup k rukojemníkom zadržiavaným teroristickým hnutím Hamas. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Myslím, že humanitárna prestávka vyvážená prístupom Medzinárodného výboru Červeného kríža k rukojemníkom ako prvý krok k ich prepusteniu je iniciatívou, na ktorej by sme mali pracovať," povedal Borrell európskym diplomatom v Bruseli.



EÚ, Spojené štáty a Spojené kráľovstvo žiadajú "humanitárne prestávky" v bojoch medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy, aby mohla byť zabezpečená pomoc pre civilistov v tejto palestínskej enkláve.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však vylúčil akékoľvek dočasné prímerie, kým nebudú prepustení všetci rukojemníci, ktorých Hamas uniesol počas útoku na Izrael 7. októbra.



"Nazvite to prímerie, okno, čokoľvek, ale potrebujeme, aby násilie ustúpilo a aby sa rešpektovalo medzinárodné humanitárne právo," dodal šéf diplomacie EÚ.



Izrael vyhlásil, že jeho cieľom je zničiť Hamas po teroristickom útoku na svoje územie, ktorý si vyžiadal 1400 obetí. Hamas vládne v pásme Gazy od roku 2007 a po odvetných izraelských útokoch doteraz informoval o viac ako 10.000 mŕtvych.



Borrell upozornil, že "prehnaná reakcia Izraelčanov v konečnom dôsledku spôsobí, že stratia podporu medzinárodného spoločenstva". "Konflikt nemá vojenské riešenie... Aj keď bude Hamas v Gaze vykorenený, problém Gazy to nevyrieši," uviedol. Útok Hamasu bol podľa neho "inflexným bodom v histórii", ktorý určí budúcnosť Blízkeho východu na desaťročia.



"Rozvíjajúca sa tragédia na Blízkom východe je výsledkom kolektívneho politického a morálneho zlyhania, za čo izraelský a palestínsky ľud platí vysokú cenu... Toto morálne a politické zlyhanie je spôsobené našou nedostatočnou ochotou riešiť izraelsko-palestínsky problém," dodal.