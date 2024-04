Borrell navrhuje vytvoriť mechanizmus v podobe obranného eurovalu

Brusel 9. apríla (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v utorok navrhol vytvorenie európskeho obranného fondu podľa vzoru Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS). Zdôvodnil to slovami, že vojna "sa črtá na obzore" a EÚ musí byť na to pripravená, informuje spravodajca TASR.



Borrell v rámci prejavu na bruselskom Fóre novej ekonomiky (NEF) uviedol, že Únia musí zvýšiť výdavky na obranu aj vzhľadom na možnosť, že exprezident USA a republikánsky kandidát na prezidenta Donald Trump sa vráti do Bieleho domu.



"K vojne okolo nás sa určite schyľuje. (...) Konvenčná vojna vysokej intenzity v Európe už nie je fantáziou," povedal Borrell, podľa ktorého nemožno poprieť rastúcu konkurenciu medzi veľmocami. Spresnil, že konflikty vysokej intenzity medzi štátmi, militarizácia vzájomnej ekonomickej závislosti, kybernetické vojny a dezinformácie sú súčasťou našej reality.



S odkazom na možnosť, že vojna "sa črtá na obzore" sa vyslovil za vytvorenie nového medzivládneho finančného nástroja. Nazval ho Európsky obranný mechanizmus a porovnal ho s mechanizmom, ktorý EÚ vytvorila počas finančnej krízy po roku 2008, aby podporila členské štáty najviac zasiahnuté touto krízou.



Borrel zdôraznil, že členské krajiny EÚ síce vytvorili Európsku obrannú agentúru (EDA), ale neposkytli jej potrebné finančné zdroje.



Jeho komentáre prichádzajú po varovaní náčelníkov vojenských štábov z viacerých krajín EÚ pred Ruskom, ktoré sa v nadchádzajúcom desaťročí môže pokúsiť podkopať význam NATO.



Od invázie Ruska na Ukrajinu Európania zintenzívnili výrobné kapacity svojho obranného priemyslu, ale snahy o zvýšenie dodávok zbraní na Ukrajinu a prezbrojenie domácich síl sa presadzujú pomaly. Najcitlivejšou otázkou je financovanie ďalších obranných investícií.



Portál Euractiv pripomenul, že niektoré krajiny EÚ na čele s Estónskom žiadajú, aby sa toto financovanie zvýšilo vydávania spoločných obranných dlhopisov. Ďalšie návrhy žiadajú previesť príjmy z výnosov zmrazených ruských aktív do Európskeho mierového nástroja alebo radikálnejšie uvoľnenie pravidiel, ktoré by cez spoločný rozpočet EÚ umožnili financovať zbrojenie. Lídri EÚ na summite v marci vyzvali Európsku investičnú banku, aby prispôsobila svoju politiku poskytovania úverov aj pre obranný priemysel.



Podľa Euractivu väčšina týchto snáh sa považuje za nedostatočnú na vytvorenie potrebných finančných kapacít pre pokrytie očakávaných vyšších výdavkov na obranu.



"Nemôžeme sa v závislosti od toho, kto vládne vo Washingtone, spoliehať na americký dáždnik a americkú schopnosť chrániť nás. Musíme si vybudovať vlastnú kapacitu, vlastnú zodpovednosť," oznámil Borrell. Zdôraznil, že NATO zostane "nenahraditeľné", ale v rámci NATO si musí Európa vybudovať vlastný "európsky pilier".



Európska komisia v marci navrhla prvú stratégiu európskeho obranného priemyslu na posilnenie pripravenosti a bezpečnosti Európy, ktorej cieľom je mať k dispozícii obranné systémy a vojenské vybavenie v potrebnom množstve pre prípad potreby.



Borrell: Západ zlyháva pri dodávkach potrebnej protivzdušnej obrany Ukrajine



Brusel 9. apríla (TASR) – Západní spojenci Ukrajiny zlyhávajú pri dodávkach systémov protivzdušnej obrany pred ruskými útokmi, vyhlásil v utorok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Kyjev podľa Borella spojencov žiada o urýchlené dodanie siedmich protivzdušných systémov Patriot.



"Je nemysliteľné, že by sme ich nedokázali dodať. Západné armády majú predsa približne 100 systémov Patriot a napriek tomu nedokážeme dodať tých sedem, o ktoré tak naliehavo žiadajú," vyhlásil Borrell.



Členské krajiny NATO minulý týždeň Kyjevu prisľúbili, že zo svojich skladových zásob sa Kyjevu pokúsia dodať ďalšie prostriedky protivzdušnej obrany. Urobili tak po výzve ukrajinského ministra obrany Dmytra Kulebu, ktorý žiadal dodanie ďalších systémov Patriot.



Borrell prisľúbil, že na aprílovom stretnutí ministrov zahraničných vecí a obrany Európskej únie bude na ministrov naliehať, aby prostriedky protivzdušnej obrany poskytli.



"Situácia je extrémne náročná, ruská vojnová mašinéria beží na plné obrátky," vyhlásil Borrell. "Musíme splniť morálnu povinnosť, ktorú máme voči Ukrajine," dodal.



