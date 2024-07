Borrell navštívi Vietnam, aby rokoval o posilnení spolupráce s EÚ

Hanoj 22. júla (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell budúci týždeň navštívi Vietnam, aby diskutoval o posilnení spolupráce v oblasti bezpečnosti a udržateľného rozvoja s touto krajinou v juhovýchodnej Ázii, uviedol veľvyslanec EÚ v Hanoji. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vietnam je dôležitým obchodným partnerom Európskej únie a záujem o spoluprácu majú viaceré svetové mocnosti. Vyplýva to zo zmien v rámci dodávateľských reťazcov spôsobených napätím medzi Čínou a Spojenými štátmi.



Európska únia a Vietnam majú od roku 2020 dohodu o voľnom obchode. Hanoj taktiež podpísal so západnými krajinami a skupinou G7 partnerstvo o spravodlivej transformácii, na základe ktorého sa štáty snažia znížiť závislosť od uhlia a podporiť využitie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom finančnej spolupráce.



Rozpory s Vietnamom pretrvávajú v otázke ľudských práv a zahraničnej politiky. Hanoj sa zdržal odsúdenia ruskej invázie na Ukrajine, čo niektoré krajiny EÚ považujú za postoj príliš blízky Moskve.



Borrell Vietnam navštívi od 29. do 31. júla a zúčastní sa aj na stretnutí ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Laose.



Vietnam od septembra hostil už mnohé významné návštevy vrátane amerického prezidenta Joea Bidena, čínskeho lídra Si Ťin-pchinga či ruského prezidenta Vladimira Putina. Za posledných desať rokov však krajinu nenavštívil žiadny z predsedov Európskej komisie, naposledy sem pricestoval José Manuel Barroso v roku 2014.