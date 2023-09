Borrell: Neúspech integračných snáh Gruzínska by nahral do karát Rusku

Tbilisi 8. septembra (TASR) - Neúspech snáh Gruzínska o integráciu do Európskej únie by nahral do karát Rusku. Počas návštevy Gruzínska to v piatok uviedol šéf európskej diplomacie Josep Borrell, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Bezpochyby, Gruzínsko patrí do európskej rodiny," povedal Borrell v záverečný deň svojej návštevy tejto kaukazskej krajiny.



Zároveň však upozornil, že Tbilisi zatiaľ splnilo len tri z 12 požiadaviek, ktorými EÚ podmienila udelenie oficiálneho štatútu kandidátskej krajiny. Apeloval preto na gruzínskych lídrov, aby uviedli do praxe potrebné demokratické reformy.



Podľa Borrella by Rusko bolo "veľmi šťastné", ak by sa integrácia Gruzínska do EÚ nepodarila. Ubezpečil však, že EÚ Gruzínsko neopustí.



Borrell na spoločnej tlačovej konferencii s gruzínskou prezidentkou Salome Zurabišviliovou kritizoval nedávne rozhodnutie Gruzínska obnoviť priame lety do Ruska a z Ruska. Tbilisi v v tejto súvislosti vyzval, aby rešpektovalo politiku EÚ voči Rusku.



Zurabišviliová Borrella uistila, že jej vláda zaujíma v otázke ruskej invázie na Ukrajinu, demokracie a ľudských práv rovnaké postoje ako EÚ.



Európska únia vlani prisľúbila Gruzínsku prisľúbila štatút kandidátskej krajiny v prípade, ak uskutoční požadované reformy. Ukrajine a Moldavsku tento štatút udelila, pripomína AFP. Európska rada má pokrok Gruzínska pri zavádzaní reforiem zhodnotiť v októbri.