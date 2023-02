Borrell nevylúčil možnosť, že spojenci pošlú Kyjevu stíhačky

Brusel 2. februára (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell by nebol prekvapený, keby krajiny ako Spojené štáty či Nemecko nakoniec zmenili svoj postoj k dodávkam stíhačiek na Ukrajinu. TASR o tom píše na základe štvrtkovej správy agentúry DPA.



Borrell pred novinármi v Bruseli poukázal na to, že veľmi kontroverzná bola spočiatku aj dodávka tankov Kyjevu. Nakoniec však, ako povedal, došlo v tomto smere k dohode a aj táto "krajná medza" bola prekročená. Dodávky zbraní na Ukrajinu pritom vždy sprevádzali aj hrozby potenciálneho rizika ďalšej eskalácie konfliktu s Ruskom, dodal šéf európskej diplomacie.



Odmietol však povedať, či je on sám za dodávku stíhačiek Ukrajine. "Mojou úlohou je pokúsiť sa dosiahnuť konsenzus a jedným z najlepších spôsobov (na jeho dosiahnutie) je nezaujímať stanoviská, ktoré by ho mohli ohroziť," dodal.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki nedávno povedal, že je otvorený myšlienke zaslania stíhačiek Ukrajine. Naopak, Nemecko a Spojené štáty prisľúbili Ukrajine dodávku tankov – myšlienku dodania stíhačiek však zamietli.



V Kyjeve sa má v piatok uskutočniť summit EÚ – Ukrajina, ktorý má podľa ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa ukázať Rusku, že jeho snahy rozosievať nezhody medzi západnými spojencami Kyjeva a brániť Ukrajine vo vstupe do Európskej únie sú márne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rámci summitu privíta predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú i šéfa Európskej rady Charlesa Michela.



Vo štvrtok sa má okrem toho konať ďalšie kľúčové podujatie – vôbec prvé konzultácie medzi ukrajinskou vládou a Európskou komisiou, ako v utorok informoval Šmyhaľ. Ukrajina získala kandidátsky štatút Európskej únie vlani v júni.