Borrell obhajoval UNRWA, ktorej činnosť kritizuje Izrael

Brusel 12. februára (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v pondelok obhajoval Agentúru OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA), ktorá čelí ostrej kritike zo strany Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Izraelská armáda tvrdí, že pod hlavným sídlom UNRWA v Pásme Gazy objavila tunely, ktoré používala vojenská rozviedka militantného hnutia Hamas. Izrael už predtým túto agentúru obvinil, že 12 jej zamestnancov sa podieľalo na útoku militantov na izraelské územie zo 7. októbra.



Borrell v pondelok zdôraznil, že obvinenia vznesené voči UNRWA zo strany Izraela musia byť preverené, pričom platí prezumpcia neviny. Podľa neho však nie je "tajomstvom, že izraelská vláda sa chce UNRWA dlhodobo zbaviť, pretože verí, že ak sa zbaví UNRWA, zbaví sa aj problému palestínskych utečencov".



Izraelská armáda a spravodajská služba Šin bet v sobotu večer uviedli, že v rámci operácií v Gaze objavili "tunelovú šachtu" v blízkosti školy prevádzkovanej UNRWA.



Šachta viedla do podzemného 700 metrov dlhého tunela, ktorý podľa nich používala "vojenská rozviedka Hamasu a prechádzal popod budovu, ktorá slúži ako veliteľstvo UNRWA v Pásme Gazy".



Dokumenty a skrýša zbraní v samotnom areáli "potvrdzovali, že kancelárie boli v skutočnosti využívané aj teroristami Hamasu", uvádza sa v spoločnom vyhlásení izraelskej armády a tajnej služby.



UNRWA uviedla, že jej zamestnanci boli nútení opustiť zmienený areál v Gaze na pokyn izraelských síl v dôsledku bombardovania v oblasti.



"Nepoužívali sme objekt, odkedy sme ho opustili, ani nevieme o žiadnej aktivite, ktorá by sa tam mohla odohrať," uviedla agentúra vo vyhlásení s tým, že objekt naposledy kontrolovala v septembri 2023.



UNRWA už predtým varovala, že pre nedostatočné finančné prostriedky môže byť nútená ukončiť svoju činnosť do konca februára nielen v Pásme Gazy, ale na celom Blízkom Východe.



Financovanie UNRWA dosiaľ pozastavili viaceré krajiny vrátane hlavných darcov - Spojených štátov, Nemecka a Británie - pre obvinenia, že približne 12 z desiatok tisíc jej palestínskych zamestnancov je podozrivých zo zapojenia do útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.