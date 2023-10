Borrell odmieta postupný vstup Ukrajiny do EÚ

Kyjev 2. októbra (TASR) – Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v pondelok odmietol návrhy, podľa ktorých by mal byť vstup Ukrajiny do spoločenstva postupný a trvať niekoľko rokov, informuje TASR na základe správy denníka The Guardian.



Borrell počas prejavu na vopred neohlásenom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v Kyjeve vyhlásil, že členstvo v EÚ má byť buď úplné, alebo žiadne, čím vyjadril čoraz silnejší názorový prúd narastajúci medzi diplomatmi z krajín EÚ.



Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová spolu s ďalšími politikmi navrhla ako jednu z možností prístup Ukrajiny na spoločný európsky trh a až potom plné členstvo, ku ktorému by podľa nej mohlo dôjsť o niekoľko rokov.



"Čo majú znamenať tieto reči o čiastočnom členstve? Polovičné členstvo? Štvrtinové členstvo? Členstvo je členstvo, bodka. Mám to zopakovať? Členstvo je členstvo, bodka," vyhlásil Borrell.