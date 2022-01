Borrell odsúdil násilnosti v Bruseli; polícia zatkla najmenej 70 ľudí

Demonštranti mávajú transparentmi a zástavami počas demonštrácie proti pandemickým reštrikciám v súvislosti s očkovaním v Bruseli 23. januára 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 24. januára (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell ostro odsúdil násilnosti a ničenie verejného majetku, ku ktorým došlo v nedeľu poobede počas masívnych protestov v Bruseli. Demonštranti okrem iného poškodili aj exteriér budovy Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), hlavného diplomatického orgánu EÚ.Borrell na svojom účte na Twitteri zverejnil fotografiu rozbitého okna budovy ESVČ. Násilnosti, ktoré k tomu viedli, odsúdil a poďakoval sa belgickým poriadkovým silám a členom federálnej polície za ich zákrok proti násilným účastníkom demonštrácie.Protesty v nedeľu spoločným úsilím zorganizovalo niekoľko európskych skupín, ktoré nesúhlasia s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a so zavádzaním prísnych zdravotných opatrení v Belgicku a iných krajinách EÚ.Pokojná demonštrácia asi 50.000 ľudí z rôznych krajín Európy v takzvanej "európskej štvrti", kde sídlia inštitúcie EÚ, prerástla do násilností. Demonštranti hádzali na políciu dopravné zátarasy, smetné koše a rôzne iné predmety. Pri potýčkach s poriadkovými silami poškodili fasády viacerých budov, čo políciu prinútilo použiť slzný plyn a vodné delá. Traja policajti a 12 demonštranti boli po násilnostiach prevezení do nemocnice, nikto sa však vážne nezranil.Násilnosti viedli k zatknutiu najmenej 70 ľudí. Podľa vyjadrenia hovorcu belgickej polície vyšetrovatelia vinia zatknutých z poškodzovania majetku a z útoku na verejného činiteľa.(spravodajca TASR Jaromír Novak)