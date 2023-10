Borrell odsúdil útoky izraelských osadníkov na Palestínčanov

Brusel 31. októbra (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v utorok opätovne vyzval na humanitárnu prestávku v konflikte Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas. Zároveň odsúdil útoky izraelských osadníkov na Palestínčanov na okupovanom Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Borrell vyjadril po telefonátoch s vysokými predstaviteľmi arabských krajín "veľké znepokojenie nad útokmi izraelských osadníkov na Palestínčanov, ktoré dôrazne odsúdil", oznámila jeho kancelária.



AFP pripomína, že Brusel už predtým vyzval na ochranu civilistov na oboch stranách konfliktu, bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom, ako aj na "humanitárne prestávky" v bojoch, ktoré by umožnili prísun pomoci do Gazy.



Po telefonátoch s ministrami zahraničných vecí Saudskej Arábie, Jordánska a Egypta, ako aj so šéfom Organizácie islamskej spolupráce (OIC) však najnovšie Borrell vyslovil obavy aj v súvislosti s udalosťami na Západnom brehu Jordánu.



Izrael útočí na pásmo Gazy v reakcii na bezprecedentný útok Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom na území Izraela zahynulo vyše 1400 ľudí a ďalších vyše 220 padlo do zajatia.



Odvetné údery Izraela si v pásme Gazy podľa tamojšieho palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už vyše 8500 obetí na životoch, z ktorých takmer polovicu tvoria deti.



Izrael zintenzívnil zásahy aj v Palestínčanmi obývanom Predjordánsku, ktoré okupuje od tretej arabsko-izraelskej vojny z roku 1967. Podľa ministerstva zdravotníctva so sídlom v tamojšej metropole Ramalláh zabili izraelské sily či osadníci v Predjordánsku od 7. októbra už najmenej 122 Palestínčanov.



Izraelská armáda v utorok v Predjordánsku zbúrala dom v exile žijúceho predstaviteľa Hamasu Sáliha Árúrího, považovaného za druhého najvplyvnejšieho muža tohto militantného hnutia. Armáda informovala, že jej vojaci vstúpili do dediny Arúrá neďaleko Ramalláhu a strieľali na ľudí, ktorí na nich počas demolácie domu hádzali kamene.