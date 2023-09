Borrell potvrdil, že v Iráne je zadržiavaný Švéd pracujúci pre EÚ

Madrid 5. septembra (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v utorok potvrdil, že Švéd Johan Floderus pracujúci pre diplomatickú službu EÚ je zadržiavaný v Iráne už viac ako 500 dní. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Borrell povedal, že Brusel "neúnavne" tlačí na prepustenie 33-ročného švédskeho diplomata. Na prepustenie svojho občana v pondelok vyzvalo Teherán aj švédske ministerstvo zahraničných vecí. Priblížilo, že v Iráne bol "svojvoľne zbavený slobody" vlani v apríli a mal by byť okamžite prepustený. Štokholm sa prípad usiluje riešiť v úzkej koordinácii s EÚ.



Iránska polícia podľa amerického denníka The New York Times zadržala Floderusa vlani 17. apríla po návráte z dovolenky.



Teherán vlani v júli informoval o zadržaní nemenovaného muža podozrivého zo špionáže. Tento krok prišiel dva týždne po tom, ako vo Švédsku odsúdili na doživotie iránskeho občana za spoluúčasť na masových popravách tisícov odporcov iránskeho režimu v roku 1988.



Západ odsudzuje takzvanú "rukojemnícku diplomaciu", ktorou si Irán zatýkaním západných občanov chce vynútiť rôzne ústupky, napríklad prepustenie odsúdených Iráncov, konštatuje AFP.