Borrell pred rozhovormi o spolupráci navštívil demilitarizovanú zónu

Soul 3. novembra (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell pricestoval v nedeľu do Južnej Kórey, kde bude hovoriť o posilnení spolupráce oboch strán v oblastiach bezpečnosti a obrany. Informovala o tom agentúra Jonhap, píše TASR.



Borrell v nedeľu navštívil demilitarizovanú zónu, ktorá oddeľuje Severnú a Južnú Kóreu. "Moja dnešná návšteva demilitarizovanej zóny – DMZ – medzi Kórejskou republikou a KĽDR je ďalšou pripomienkou potreby viac investovať do mieru," napísal predstaviteľ EÚ na sociálnej sieti.



V pondelok bude Borrell s juhokórejským ministrom zahraničných vecí Čo Tche-jolom spolupredsedať v Soule prvému zasadnutiu Strategického dialógu EÚ a Južnej Kórey.



"Za posledné roky sme sa stali ešte bližšími partnermi, ktorí dosiahli významný pokrok v digitálnom, zelenom i zdravotnom partnerstve," uviedol šéf zahraničnej politiky EÚ s tým, že jeho návšteva je zameraná na pozdvihnutie spolupráce na "ďalšiu úroveň".



Rokovania sa budú pravdepodobne týkať spoločného znepokojenia nad vyslaním severokórejských vojakov do Ruska na podporu jeho vojny na Ukrajine, ktoré Borrell tento týždeň dôrazne odsúdil, ako aj spoločných reakcií na tento vývoj.



Borrell bude počas návštevy viesť rozhovory aj s ministrom obrany Kim Jong-hjonom, uviedla Európska služba pre vonkajšiu činnosť.