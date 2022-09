Borrell predstavil nové sankcie EÚ voči Rusku

Brusel 28. septembra (TASR) – Navrhovaný nový balíka sankcií EÚ voči Rusku postihne viac než 1300 ľuďom a firiem. Oznámil to šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správy agentúry AP a televízie CNN.



"Tento zoznam je zameraný na kľúčových predstaviteľov s rozhodovacou právomocou, oligarchov, vysokých vojenských predstaviteľov a propagandistov zodpovedných za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny," uviedol Borrell.



Nový sankčný zoznam bol podľa neho pripravený v reakcii na ruské "provokácie", ako označil mobilizáciu vojakov a "fingované" referendá na okupovaných územiach Ukrajiny.



Reštriktívne opatrenia sa budú týkať tých, ktorí podporujú ruskú inváziu, pomáhajú jej alebo z nej profitujú, ako aj ľudí zapojených do okupácie a nelegálnej anexie ukrajinského územia. Majú k nim patriť aj vysokopostavení predstavitelia ruského ministerstva obrany – vrátane ministra Sergeja Šojgua.



EÚ sa zameriava aj na šíriteľov dezinformácií o vojne na Ukrajine, doplnil Borrell. Cieľom by mohli byť aj neruské subjekty podieľajúce sa na obchádzaní sankcií.



Návrh v poradí ôsmeho balíka sankcií EÚ voči Rusku od začiatku invázie na Ukrajinu, v stredu zverejnila Európska komisia. Na schválenie treba súhlas všetkých 27 členov Únie.