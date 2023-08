Borrell: Prevrat v Gabone nemožno porovnávať s krízou v Nigeri

Toledo/Libreville 31. augusta (TASR) — Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vo štvrtok uviedol, že vojenský prevrat v Gabone nemožno porovnávať s krízou v inej africkej krajine Nigeri. Argumentoval tým, že gabonskí vojaci zosadili opätovne zvoleného prezidenta Aliho Bonga po víťazstve v údajne zmanipulovaných voľbách, informuje agentúra AFP.



"Situácia v Nigeri a Gabone nie je rovnaká. V Nigeri bol prezident zvolený demokraticky, v Gabone nastal niekoľko hodín pred vojenským prevratom prevrat inštitucionálny," povedal Borrell pre televíziu CNN pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v španielskom Tolede.



V Gabone je pri moci 50 rokov tá istá rodina, podľa Borrella nie je preto táto stredoafrická krajina úplne demokratická.



"Vojenské prevraty situáciu prirodzene neriešia, avšak nemôžeme zabúdať na to, že voľby v Gabone boli plné nezrovnalostí," poznamenal šéf diplomacie EÚ. Dodal, že európski diplomati sa snažia v kríze Gabone zohrávať úlohu sprostredkovateľov, no neplánuje sa evakuácia ako v prípade Nigeru.



Vojaci v Gabone v stredu v miestnej televízii oznámili prevzatie moci, anulovanie výsledkov prezidentských volieb z 26. augusta, ako aj rozpustenie "všetkých inštitúcií" vrátane vlády, parlamentu a ústavného súdu. Do odvolania tiež uzavreli hranice.



Stalo sa tak krátko po tom, ako volebná komisia informovala, že prezidenta Aliho Bonga, ktorý je pri moci už 14 rokov, opätovne zvolili na tretie funkčné obdobie.



Lídri vojenského prevratu vymenovali veliteľa Republikánskej gardy generála Bricea Oliguia Nguemu za „dočasného prezidenta“ a predsedu Výboru pre transformáciu a obnovu inštitúcií. Vo vyhlásení zároveň potvrdili nočný zákaz vychádzania od 18.00 h do 06.00 h, ktorý bol v Gabone zavedený po sporných voľbách z uplynulého víkendu.