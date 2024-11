Borrell pricestoval do Kyjeva, aby Ukrajincov uistil o podpore

Kyjev 9. novembra (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v sobotu pricestoval do Kyjeva, aby uistil Ukrajinu o pokračujúcej podpore zo strany eurobloku. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Odkaz je jasný - Európania budú naďalej podporovať Ukrajinu... Podporujeme Ukrajinu od začiatku a pri tejto mojej poslednej návšteve Ukrajiny vám odkazujem to isté: budeme vás podporovať, ako len budeme môcť," povedal Borrell, ktorého 1. decembra nahradí vo funkcii estónska expremiérka Kaja Kallasová.



Borrell navštívil bojmi zmietanú Ukrajinu niekoľko dní po prezidentských voľbách v USA, v ktorých zvíťazil republikán Donald Trump. Ten počas predvolebnej kampane spochybnil pokračovanie americkej vojenskej podpory pre Kyjev a tvrdil, že konflikt na Ukrajine dokáže vyriešiť za 24 hodín. Odmietal však prezradiť, ako to chce dosiahnuť.



"Nikto presne nevie, čo nová (americká) administratíva urobí," uviedol Borrell v reakcii na výsledok amerických prezidentských volieb. Poukázal však na to, že úradujúci prezident USA Joe Biden má na prijatie rozhodnutí ešte dva mesiace.



"My Európania však musíme využiť túto príležitosť, aby sme vybudovali silnejšiu a jednotnú Európu, a jedným z prejavov toho, že sme jednotní, silnejší a schopní konať, je naša úloha pri podpore Ukrajiny," dodal šéf diplomacie EÚ.



Borrell povedal, že je na krajinách EÚ, aby sa v prípade potreby rozhodli, "kedy a ako zvýšia" svoju podporu. Na piatkovom stretnutí lídrov EÚ v Budapešti podľa jeho slov "väčšina členských krajín trvala na rovnakej línii, naďalej podporovať Ukrajinu".