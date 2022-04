Borrell: Prioritou EÚ by mala byť ďalšia vojenská pomoc pre Ukrajinu

Luxemburg 11. apríla (TASR) - Prioritou Európskej únie by v čase ruského útoku na východe tejto krajiny malo byť poskytnutie ďalšej vojenskej pomoci - nie ďalšie sankcie. Povedal to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell po pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné záležitosti v Luxemburgu.



Situácia v separatistickom regióne Donbas sa podľa neho vystupňuje "so sankciami i bez nich". Prerušenie dovozu plynu z Ruska ruskú armádu nezastaví. Naozaj dôležitá je podľa jeho slov pomoc a obrana.



Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ v pondelok rokovali o ďalšom postupe vo vojne na Ukrajine vrátane nových sankcií namierených voči dovozu ropy z Ruska i o zaslaní ďalšej vojenskej pomoci v hodnote 500 miliónov eur, píše DPA.



Borrell dodal, že ďalší balík vojenskej pomoci musia ešte odsúhlasiť členské krajiny EÚ, Európsky parlament i parlamenty jednotlivých členských krajín.



EÚ už vo februári a v marci schválila dva vojenskej balíky pomoci pre Ukrajinu, každý v hodnote 500 miliónov eur, pripomína DPA.



Borrell takisto pripomenul záväzok EÚ vyvodiť voči Rusku zodpovednosť za údajné vojnové zločiny na Ukrajine. Predstavitelia EÚ z poradnej misie Európskej únie na Ukrajine (EUAM) majú podľa jeho slov prokurátorom Medzinárodného trestného súdu v Haagu (ICC) pomôcť s vyšetrovaním.