Borrell: Putin môže byť okamžite zatknutý v takmer 130 krajinách sveta

Brusel 20. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin môže byť zatknutý "okamžite" v takmer 130 krajinách sveta po tom, ako naňho Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal zatykač, ktorý ho berie na zodpovednosť za vojnové zločiny na Ukrajine. Povedal v pondelok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell na úvod spoločných rokovaní ministrov zahraničných vecí a obrany EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



S odvolaním sa na minulotýždňové rozhodnutie ICC Borrell pred novinármi zdôraznil, že zo strany ICC ide o "veľmi dôležitý" krok, ktorí "mení pravidlá hry".



Medzinárodný trestný súd v piatok (17.3) vydal zatykače na Putina a ruskú prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú, za nezákonnú deportáciu ukrajinských detí a neplnoletých osôb do Ruska.



Šéf diplomacie EÚ spresnil, že hoci ruské úrady odmietajú toto rozhodnutie s odôvodnením, že Rusko nie je signatárom Rímskeho štatútu, ktorý položil základy tohto medzinárodného súdu, praktické dôsledky tohto rozhodnutia sú zrejmé.



"Ak prezident Putin odcestuje do jednej z takmer 130 krajín, ktoré podpísali túto medzinárodnú zmluvu, mal by byť okamžite zadržaný," vysvetlil Borrell.



Putin v máji 2022 podpísal prezidentský dekrét, ktorý umožnil urýchliť proces, ktorým Ukrajinci mohli získať ruské občianstvo. Odvtedy, ako upozornili viaceré svetové médiá, Rusko priznalo, že "premiestnilo" 2000 detí z Ukrajiny na svoje územie.



V podobnom duchu ako Borrell sa pre médiá vyjadrila aj šéfka francúzskej diplomacie Catherine Colonnová. Uviedla, že odkazom ICC je to, že "nikto zo zodpovedných za tento reťazec zločinov nemôže uniknúť spravodlivosti".



Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis novinárom povedal, že rozhodnutie súdu z Haagu predstavuje "krok vpred z právneho aj morálneho hľadiska". Zdôraznil, že v mene svojej krajiny bude presadzovať, aby EÚ pokračovala v ďalších sankciách voči Rusku, ktoré by sa podľa jeho slov mali týkať aj ruskej štátnej energetickej spoločnosti Rosatom.











