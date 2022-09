Borrell: Putin s možným použitím jadrových zbraní nezavádza

New York 24. septembra (TASR) - Európska únia musí brať vážne hrozby ruského prezidenta Vladimira Putina, že v rámci konfliktu na Ukrajine môže použiť i jadrové zbrane. Vyhlásil to šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell. Podľa jeho slov táto vojna dosiahla "nebezpečný moment".



Borrellovo vyjadrenie prichádza v čase, keď Rusko začína čiastočnú mobilizáciu a podniká kroky na pripojenie štyroch oblastí Ukrajiny. Putin však na bojisku čelí neúspechom, keďže ruské sily sú vytláčané ukrajinskou protiofenzívou.



"Určite je to nebezpečný moment, pretože ruská armáda je zatlačená do kúta a Putinova reakcia - hrozba použitím jadrových zbraní - je veľmi zlá," povedal Borrell, ktorého v sobotu citovala spravodajská stanica BBC News.



Sedem mesiacov od ruskej invázie na Ukrajinu sa analytici zhodujú, že Putinove vojenské sily sú na ústupe. Borrell tvrdí, že je potrebné dosiahnuť "diplomatické riešenie", ktoré "zachová zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny".



"V opačnom prípade môžeme ukončiť vojnu, ale nebudeme mať mier a budeme mať ďalšiu vojnu," povedal Borrell.



Putin v zriedkavom prejave k národu počas tohto týždňa povedal, že jeho krajina má "rôzne zbrane na ničenie" a "použije všetky dostupné prostriedky", pričom dodal: "Nežartujem."



"Ak niekto v takomto kontexte povie, že nezavádza, musíte ho brať vážne," zdôraznil Borrell.



Putin v tom istom príhovore oznámil mobilizáciu 300.000 Rusov, ktorí absolvovali povinnú vojenskú službu. To vyvolalo v celej krajine rozsiahle protesty, ako aj vlnu hromadného odchodu ruského obyvateľstva do zahraničia.



Tento krok prichádza po rýchlej protiofenzíve ukrajinskej armády; Kyjev tvrdí, že ukrajinské sily dobyli späť viac ako 8000 štvorcových kilometrov Rusmi okupovaného územia.



V súčasnosti sa v štyroch okupovaných ukrajinských oblastiach konajú samozvané referendá o pripojení k Rusku. Ukrajina ich odsúdila ako pokusy o anexiu a oznámila, že ozbrojení ruskí vojaci chodia po domoch a zbierajú hlasy.