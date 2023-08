Borrell: Režimy v Afrike sú pre Putina len figúrkami v šachovej hre

Brusel 2. augusta (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell deklaroval, že imperialistické Rusko sa snaží využiť vojenské režimy v Afrike "ako figúrky vo svojej globálnej šachovej hre".



Podľa agentúry DPA Borrell dodal, že Rusko pod vedením prezidenta Vladimira Putina v poslednom čase svojou lživou propagandou podnecuje v Afrike vojenské prevraty a z vytvárania vojenských režimov profituje prostredníctvom svojich súkromných vojenských jednotiek, ktoré drancujú bohatstvo tohto regiónu.



Minulotýždňový prevrat v Nigeri bol v Afrike už piatym od roku 2021 - doteraz boli zvrhnuté demokraticky zvolené vlády v Mali, Sudáne, Guinei a Burkine Faso, napísal Borrell v príspevku na blogu zverejnenom v utorok večer.



Borrell v pondelok v inom vyhlásení uviedol, že EÚ odmieta akékoľvek obvinenia zo zahraničného zasahovania do prevratu v Nigeri.



Európska únia po vojenskom prevrate, ktorý sa v Nigeri odohral minulý týždeň, s okamžitou platnosťou pozastavila finančnú podporu a spoluprácu v oblasti bezpečnosti s týmto africkým štátom.



Toto oznámenie EÚ prišlo v čase, keď Africká únia vydala 15-dňové ultimátum pre osoby zapojené do prevzatia moci, aby sa vrátili do kasární a aby sa obnovil ústavný poriadok.



Rovnaké ultimátum dalo vzbúrencom cez uplynulý víkend aj Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), ktoré navyše chce prijať všetky opatrenia na obnovenie ústavného poriadku, ktoré môžu zahŕňať aj použitie sily.