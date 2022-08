Borrell: Rokovania o obnovení dohody s Iránom by mali byť tento týždeň

Brusel/Santander 22. augusta (TASR) - Stretnutie zamerané na záchranu iránskej jadrovej dohody z roku 2015 by sa mohlo konať tento týždeň vo Viedni, ak Spojené štáty odpovedia na najnovší kompromisný návrh EÚ. Uviedol to v pondelok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, ktorý zároveň reakciu Iránu na tento návrh označil za "rozumnú". Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli na základe správ agentúry AFP.



Americká administratíva minulý týždeň (16. 8.) oznámila, že preveruje odpoveď Iránu zaslanú predchádzajúci deň týkajúcu sa kompromisu, ktorý Brusel navrhol v záujme obnovenia medzinárodnej dohody uzavretej v roku 2015.



Jadrovú dohodu, oficiálne Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), uzavrel Irán so šiestimi svetovými mocnosťami (USA, Británia, Francúzsko, Nemecko, Čína a Rusko). Dohoda, s ktorou súhlasila aj EÚ, mala za cieľ zabrániť využitiu iránskeho jadrového programu na vojenské účely.



"Spojené štáty zatiaľ oficiálne neodpovedali. Čakáme však na ich odpoveď a dúfam, že táto odpoveď nám umožní ukončiť vyjednávanie," povedal Borrell počas pondelňajšej tlačovej konferencie v španielskom meste Santander.



Zároveň však upozornil, že nemôže poskytnúť záruky, že sa stretnutie vo Viedni tento týždeň uskutoční.



Irán v pondelok kritizoval Spojené štáty za oneskorenú reakciu na "konečný text" dohody, ktorý ako kompromis navrhla EÚ.



Po tom, čo sa bývalý prezident USA Donald Trump v roku 2018 rozhodol o jednostrannom odstúpení od jadrovej dohody a obnovil sankcie voči Teheránu, iránska strana začala postupne porušovať záväzky JCPOA, vrátane tých, ktoré sa týkajú obohacovania uránu, potrebného na vývoj jadrových zbraní.



Návrh EÚ počíta s úplným obnovením dohody tým, že sa k nej opäť pripoja Spojené štáty.