Borrell: Rokovania s Ruskom by nemali prebiehať, kým nestiahne vojská

Brest 13. januára (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell vo štvrtok uviedol, že by nemali prebiehať žiadne rokovania s ruskými predstaviteľmi o budúcnosti Ukrajiny, pokiaľ Rusko zhromažďuje svoje vojská v blízkosti jej hraníc, píše agentúra AFP.



"Kroky Ruska sú súčasťou nátlaku," povedal Borrell novinárom pred neformálnym rokovaním šéfov diplomacií a obrany EÚ s tým, že "žiadne rokovania by sa nemali konať pod tlakom".



Neformálne stretnutie bolo usporiadané po tom, ako pondelkové rokovania medzi ruskými a americkými diplomatmi v Ženeve nepriniesli pokrok a obe strany sa dohodli, že rozhovory budú ďalej pokračovať.



"So Spojenými štátmi sme v posledných dňoch mimoriadne dobre skoordinovaní... Boli sme ubezpečení, že bez blízkej koordinácie s Európou a bez účasti Európanov nebude o ničom rozhodnuté a nič nebude vyjednané," uviedol Borrell.



Šéf diplomacie EÚ zároveň uviedol, že na štvrtkovom stretnutí "nebudú prijaté nijaké rozhodnutia, pretože ide o neformálne stretnutie".



Spojené štáty a ich spojenci obviňujú Rusko z toho, že plánuje inváziu na Ukrajinu, keďže podľa nich na hraniciach v blízkosti susednej krajiny zhromaždilo okolo 100.000 vojakov.



Tento krok Ruska vyvolal obavy, že sa budú opakovať udalosti z roku 2014, keď anektovalo polostrov Krym a na východe Ukrajiny vypuklo povstanie proruských separatistov, ktoré si vyžiadalo už vyše 13.000 obetí.



S rastúcim napätím začalo Rusko požadovať, aby NATO neprijímalo nových členov vrátane Ukrajiny, a žiada od Severoatlantickej aliancie tiež bezpečnostné záruky. V tejto súvislosti tento týždeň prebiehajú v Európe rokovania medzi predstaviteľmi Ruska, NATO a USA.