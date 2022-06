Borrell rokuje v Teheráne o oživení iránskej jadrovej dohody

Teherán 25. júna (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell sa v sobotu v Teheráne stretol so šéfom iránskej diplomacie Hosejnom Amírom Abdollahjánom. Informuje o tom agentúra AFP.



Borrell prišiel v noci na sobotu do iránskej metropoly rokovať o oživení iránskej jadrovej dohody z roku 2015. Rozhovory na túto tému uviazli pred tromi mesiacmi pre rozdielne názory Iránu a Spojených štátov.



"Diplomacia je jediným spôsobom, ako sa vrátiť k plnej implementácii tejto zmluvy a ako skoncovať so súčasným napätím," uviedol Borrell na Twitteri.



Šéf európskej diplomacie sa dopoludnia zišiel so svojím iránskym náprotivkom Abdollahjánom a očakáva sa, že v priebehu soboty bude rokovať aj s ďalšími iránskymi činiteľmi, napísala iránska agentúra IRNA.



Jadrová dohoda z roku 2015 zmiernila tvrdé ekonomické sankcie voči Iránu výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. V roku 2018 od nej však odstúpili USA na základe rozhodnutia vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa. Jeho vláda obnovila sankcie voči Teheránu, ktorý následne postupne prestával plniť svoje záväzky vyplývajúce z dohody.



Súčasný americký prezident Joe Biden tvrdí, že je pripravený sa k dohode vrátiť, pokiaľ sa Irán vráti k dodržiavaniu svojich záväzkov.



Sľubne sa vyvíjajúce rozhovory o oživení dohody však v marci, po ruskom vpáde na Ukrajinu, uviazli na mŕtvom bode.