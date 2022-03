Borrell: Ruská vláda teraz nemá záujem rokovať o mieri na Ukrajine

Madrid 24. marca (TASR) - Ruská vláda v súčasnosti nemá záujem rokovať o prímerí na Ukrajine, keďže jej armáda zatiaľ nedosiahla stanovené vojenské ciele. Vyhlásil to vo štvrtok šéf európskej diplomacie Josep Borrell. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Rusko si teraz nechce sadnúť a niečo vyrokovať. To čo chce, je zabrať si pôdu. Chce obkľúčiť pobrežie až k hraniciam s Moldavskom a izolovať Ukrajinu od mora," uviedol Borrell pre španielsku televíziu TVE. Podľa šéfa európskej diplomacie chce Moskva seriózne pristúpiť k rokovaniam, až keď "si zabezpečí pozíciu sily".



Borrell zároveň uviedol, že Európska únia a jej spojenci budú aj naďalej posielať Ukrajine vojenskú pomoc. "Je to dôležité, pretože o všetkom sa rozhodne počas nasledujúcich 15 dní. To, čo vstúpi do dejín, je schopnosť Ukrajincov vzdorovať," uviedol Borrell.



Ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine 24. februára. Podľa Putina je cieľom tejto operácie demilitarizácia a "denacifikácia" Ukrajiny. Podľa Kyjeva a Západu však ide o nevyprovokovanú agresiu.