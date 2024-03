Borrell: Ruskí voliči vo voľbách nemali na výber, EÚ voľby neuzná

Brusel 18. marca (TASR) - Prezidentské voľby v Rusku sa konali vo veľmi obmedzenom prostredí, ktoré umocnila aj nezákonná útočná vojna proti Ukrajine, pričom voliči nemali skutočný výber. Uviedol to v pondelok, pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, informuje spravodajca TASR.



Ministri zahraničných vecí EÚ by mali v pondelok odsúhlasiť nové sankcie proti Rusku, a to aj v kontexte úmrtia opozičného politika Alexeja Navaľného, prezidentských volieb, ktoré podľa EÚ neboli slobodné ani spravodlivé, prípadov rozšírenej cenzúry a prenasledovania novinárov a opozičných kandidátov.



"Voľby sa konali v neustále sa zmenšujúcom politickom priestore, čo viedlo k alarmujúcemu nárastu porušovania občianskych a politických práv a znemožnilo kandidovať mnohým kandidátom vrátane všetkých tých, ktorí sa vyslovili proti útočnej vojne na Ukrajine. Ruskí voliči nemali skutočný výber a mali výrazne obmedzený prístup k presným informáciám," uviedol Borrell.



Spresnil, že EÚ bude aj naďalej podporovať dôležitú prácu ruských organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a nezávislých médií. Zároveň vyjadril ľútosť nad rozhodnutím ruských orgánov nepozvať pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť v Európe (OBSE), aby monitorovali prezidentské voľby.



Borrell upozornil, že EÚ dôrazne odsudzuje nezákonné voľby na územiach Ukrajiny, ktoré Rusko okupuje: Krymská autonómna republika a mesto Sevastopoľ, ako aj v častiach Donecka, Luhanska a Záporožia a v niektorých regiónoch Chersonska. Dodal, že voľby na týchto územiach je zjavné porušenie medzinárodného práva, vrátane Charty OSN, ukrajinskej nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti zo strany Ruska.



"Európska únia neuznáva a nikdy neuzná uskutočnenie týchto takzvaných volieb na území Ukrajiny, ani ich výsledky. Sú neplatné a nemôžu mať žiadny právny účinok. Ruské politické vedenie a tí, ktorí sa podieľajú na ich organizovaní, budú čeliť následkom týchto nezákonných činov," odkázal Borrell.











