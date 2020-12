Borrell: Rusko šíri dezinformácie, chce ľahšie predať ruskú vakcínu

Brusel 28. decembra (TASR) - Ruské verejnoprávne médiá šíria nepravdivé informácie o európskych a amerických vakcínach proti ochoreniu COVID-19 v krajinách, ktorým Rusko plánuje predať svoju vlastnú vakcínu Sputnik V. Oznámil to v pondelok šéf európskej diplomacie Josep Borrell, píše agentúra Reuters.



"Výrobcovia vakcín zo Západu sú vo viacjazyčných správach tamojších štátnych médií zameraných aj na zahraničné publikum otvorene zosmiešňovaní, čo v niektorých prípadoch viedlo k absurdným tvrdeniam, že vakcíny zmenia ľudí na opice," napísal Borrell na blogu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS). Podľa neho sú takéto naratívy zjavne zamerané na krajiny, kde chce Rusko predávať svoju vlastnú vakcínu Sputnik V.



Dodal, že v čase pandémie tieto kroky ohrozujú zdravie verejnosti. Neuviedol však žiadne konkrétne príklady, pripomína Reuters.



Moskva tieto obvinenia opakovane odmietla s tvrdením, že proti ruskej vakcíne je zacielená dezinformačná kampaň podporovaná zahraničím.



Ruské ministerstvo zdravotníctva ani Ruský štátny investičný fond (RDIF) Kirilla Dmitrijeva, ktorý vývoj vakcíny Sputnik V sponzoroval a je rovnako zodpovedný aj za jej propagovanie v zahraničí, na Borrellove obvinenie bezprostredne nereagovali. Neurobil tak zatiaľ ani Roskomnadzor - ruský orgán pre dozor nad médiami.



Keď britsko-švédska farmaceutická firma AstraZeneca, ktorá na vývoji vakcíny spolupracuje s Oxfordskou univerzitou, prerušila v septembri testy vakcíny proti koronavírusu po tom, čo sa u jedného z účastníkov prejavili vedľajšie účinky, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že "Sputnik V je spoľahlivejší". Na rozdiel od britskej vakcíny je totiž podľa neho založený na adenovíruse nájdenom v ľudskom tele.



Klinické testovanie očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ktorá na vyvolanie imunitnej reakcie ľudských buniek využíva biologicky upravenú verziu neškodného vírusu bežnej nádchy nájdenej u šimpanzov, spoločnosť AstraZeneca obnovila so súhlasom britských regulačných úradov tri dni po spomínanom incidente, píše Reuters.



Rusko minulý týždeň odoslalo do Argentíny prvú zásielku vakcíny Sputnik V v rámci dohody o dodávke 10 miliónov dávok. Dodávateľské zmluvy Moskva podpísala s mnohými ďalšími latinskoamerickými a ázijskými krajinami. Dve dávky vakcíny Sputnik V potrebné pre optimálnu ochranu pred nákazou stoja podľa agentúry Reuters v prepočte dohromady menej ako 20 dolárov na osobu.