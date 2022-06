Borrell: Rusko vystavuje svet riziku vypuknutia hladomoru

Brusel 18. júna (TASR) - Rusko blokádou vývozu ukrajinského obilia a obmedzovaním vlastného exportu vystavuje svet riziku vypuknutia hladomoru. V sobotu to uviedol šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"V spolupráci s OSN a našimi partnermi sme pripravení zabrániť nechcenému dopadu na medzinárodnú potravinovú bezpečnosť," uviedol Borrell v príspevku na svojom blogu.



Podľa jeho slov sa Rusko vedome rozhodlo urobiť z vývozu obilia zbraň, ktorú teraz "využíva ako nástroj na vydieranie každého, kto je proti jeho agresii".



"Rusko premenilo Čierne more na vojnovú zónu, čím blokuje dodávky obilia a hnojív z Ukrajiny," pokračoval šéf diplomacie EÚ. Dodal, že Rusko tiež uplatňuje kvóty a dane na vývoz svojho obilia.



Podľa jeho slov je nevyhnutné, aby Ukrajina svoje produkty vyvážala lodnou dopravou. "Dúfame, že riešenie nájdeme už v najbližších dňoch. Ak tak neurobíme, hrozí celosvetová potravinová katastrofa," upozornil Borrell.



Šéf diplomacie EÚ pripomenul, že sankcie, ktoré EÚ uvalila na Rusko, nezakazujú Moskve vyvážať poľnohospodárske produkty, ani takýto export nijak nespoplatňujú.



Ukrajina patrí k najväčším producentom obilia na svete. Vývoz cez ukrajinské prístavy sa však v dôsledku ruskej invázie zastavil. Kyjev tvrdí, že v ukrajinských prístavoch je v súčasnosti uviaznutých 22 miliónov ton obilia.



Potravinová bezpečnosť by mala byť jednou z hlavných tém pondelkového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci, ktoré sa bude konať v Luxemburgu, píše AFP.