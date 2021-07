Borrell sa dištancoval od výrokov slovinského premiéra o Iráne

Brusel 13. júla (TASR) – Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell sa v pondelok snažil v mene EÚ dištancovať od výrokov slovinského premiéra Janeza Janšu, ktoré predniesol na sobotňajšom stretnutí s predstaviteľmi exilovej iránskej opozičnej skupiny a rozhneval nimi Teherán. Informovala o tom agentúra AFP.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí označilo v nedeľu za „neprijateľnú a nediplomatickú" aj samotnú virtuálnu účasť Janšu na sobotňajšom stretnutí s predstaviteľmi iránskej exilovej opozičnej skupiny s názvom Organizácia ľudových mudžahedínov Iránu (MEK), na ktorej zmienené vyjadrenia zazneli.



Iránsky rezort diplomacie si následne predvolal slovinskú veľvyslankyňu v Teheráne Kristinu Radejovú, aby jej v súvislosti s uvedeným stretnutím vyjadril „dôrazný protest".



Exilová opozičná skupina Iránska národná rada odporu (NCRI), ktorá je politickým krídlom MEK, organizovala v sobotu vo svojej centrále v Albánsku stretnutie, ktorého súčasťou bola aj videokonferencia za účasti viacerých poslancov, predstaviteľov či bývalých členov vlád z USA, Británie i Francúzska.



Janša sa k účastníkom schôdzky prihovoril prostredníctvom internetu, pričom uviedol, že „iránsky ľud si zaslúži demokraciu, slobodu a ľudské práva, pričom medzinárodné spoločenstvo by ho malo plne podporovať". Zdôraznil tiež, že „iránsky režim musí niesť zodpovednosť za porušovanie ľudských práv".



Borrell v pondelok uviedol, že vyjadrenia slovinského premiéra „celkom určite" neodrážajú pozíciu EÚ, a to aj napriek skutočnosti, že táto krajina aktuálne predsedá Rade EÚ.



„Postoj EÚ, pokiaľ ide o Irán, je vyvážený," povedal Borrell po pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. „Veríme v presadzovanie politického tlaku v mnohých oblastiach, keď je to nutné, ale zároveň aj v hľadanie spolupráce," uviedol.



Na „objasnenie postoja" EÚ ohľadom Janšových výrokov vyzval Borrella v nedeľňajšom telefonáte iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf.



Vzťahy medzi EÚ a Iránom sú momentálne veľmi citlivé, keďže euroblok sa snaží dosiahnuť na rokovaniach vo Viedni oživenie jadrovej dohody uzavretej s Teheránom v roku 2015 a návrat USA k tejto dohode.