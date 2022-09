Borrell sa obáva, že iránska jadrová dohoda tak skoro nebude

Brusel 5. septembra (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v pondelok vyjadril obavy, že po najnovších nezhodách medzi Iránom a Spojenými štátmi sa možno nepodarí urýchlene obnoviť takzvanú iránsku jadrovú dohodu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ako povedal Borrell na tlačovej konferencii, kompromisný návrh dohody sprostredkovaný pred mesiacom Európskou úniou spočiatku pozitívne prijali v Teheráne i Washingtone a zdalo sa, že obe strany by mohli nájsť spoločné riešenie. Posledné výmeny názorov medzi Iránom a USA však podľa Borrella tento cieľ opäť vzdialili.



"Žiaľ, musím povedať, že dnes som menej presvedčený než pred 28 hodinami o zblížení jednotlivých strán v rokovacom procese a možnosti dosiahnutia dohody už teraz," povedal Borrell.



Rokovania o obnovení iránskej jadrovej dohody pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) prebiehali vo Viedni od apríla 2021. Spojené štáty vo štvrtok uviedli, že prostredníctvom EÚ dostali odpoveď Iránu, pričom táto odpoveď podľa nich "nie je konštruktívna".



Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.



Borrell v súčasnosti koordinuje rokovania zamerané na obnovenie tejto dohody. V marci sa už zdalo, že zúčastnené strany sú blízko obnovenia dohody, avšak nepriame rokovania medzi Teheránom a Washingtonom z viacerých dôvodov zlyhali. Pod patronátom EÚ sa napokon začiatkom augusta podarilo vyjednať návrh dohody. Jeden zo zúčastnených diplomatov vtedy povedal, že ide o najlepší možný kompromis a po dvoch rokoch vyjednávaní už niet o čom rokovať.