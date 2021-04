Borrell sa zúčastní na pohrebe čadského prezidenta Débyho

Brusel 22. apríla (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell sa v piatok zúčastní sa na pohrebe čadského prezidenta Idrissa Débyho. Využije na to svoju trojdňovú cestu po krajinách afrického regiónu Sahel - navštívi Mauritániu, Čad a Mali. Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra AFP.



"Napriek mimoriadnemu roku, ktorý sa vyznačuje krízou COVID-19, zostáva Sahel jednou z priorít európskej agendy," uviedol vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v stredu pred odchodom do Afriky. A odkázal, že jeho návšteva je dôkazom trvalého záväzku Európanov voči tomuto regiónu, "ktorého stabilita, bezpečnosť a rozvoj sú prioritami Európskej únie".



Borell začal svoju pracovnú návštevu v stredu príchodom do mauritánskej metropoly Nouakchott. Vo štvrtok má na programe pracovné stretnutie s mauritánskym prezidentom Muhammadom walad Ghazwáním a stretne sa aj s ministrom zahraničných vecí Ismáílom walad Šajchom Ahmadom a s ministrom obrany Hanánom walad Sídím.



Šéf diplomacie EÚ v piatok odcestuje do Čadu, aby sa zúčastnil na pohrebe prezidenta Idrissa Débyho, ktorý zahynul v utorok počas bojov s povstalcami. Stretnúť by sa mal so synom zabitého prezidenta Mahamatom Idrissom Débym. Ten s podporou armády povedie dočasnú štátnu radu, ktorá prevzala moc v krajine.



Šéf európskej diplomacie ukončí svoje sahelské miniturné v Mali, kde má na programe stretnutie s dočasným prezidentom Bah N'Dawom a premiérom Moctarom Ouanom.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)