Borrell: Šéfovia diplomacií EÚ podporujú Francúzsko v spore o ponorky

New York 21. septembra (TASR) – Ministri zahraničných vecí EÚ vyjadrili Francúzsku podporu v súvislosti s rozhodnutím Austrálie, ktorá odstúpila od zmluvy o nákupe francúzskych ponoriek, čo rozhnevalo Paríž. Šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella citovala v utorok agentúra AFP.



„Ministri vyjadrili Francúzsku v tejto veci jasnú podporu. Oznámenie (Austrálie) bolo v rozpore s výzvami na lepšiu spoluprácu s Európskou úniou v indopacifickom regióne," povedal Borrell novinárom po tom, ako ministri EÚ absolvovali spoločné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na okraji Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Kontrakt z roku 2016 v hodnote 31 miliárd eur sa týkal zostrojenia 12 ponoriek, ktoré mala francúzska firma Naval Group vyrobiť pre austrálske námorné sily.



Austrália sa namiesto toho rozhodla uzavrieť nové spojenectvo s Britániou a USA. Táto trilaterálna zmluva s názvom AUKUS umožní Austrálii po prvý raz vyrobiť ponorky na atómový pohon.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v reakcii na tento vývoj udalostí povolal do Paríža veľvyslancov svojej krajiny v USA a Austrálii.



Predseda Európskej rady Charles Michel v tejto súvislosti v pondelok vytkol Spojeným štátom nedostatok lojality. „Základnými zásadami pre spojencov sú transparentnosť a dôvera. A čo pozorujeme? Pozorujeme evidentný nedostatok transparentnosti a lojality," povedal Michel novinárom v New Yorku. Dodal, že Európania musia „objasniť a pokúsiť sa lepšie porozumieť tomu, čo je zámerom týchto krokov".