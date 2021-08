Borrell prirovnal vážnosť situácie v Afganistane k anexii Krymu

Brusel 19. augusta (TASR) - Ovládnutie väčšiny územia Afganistanu Talibanom je najdôležitejšou geopolitickou udalosťou od anexie ukrajinského polostrova Krym Ruskom z roku 2014. Poslancom Európskeho parlamentu (EP) to vo štvrtok povedal šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, píše agentúra AFP.



Borrell v tejto súvislosti vymenoval hlavné problémy vrátane možného nárastu utečencov či zvyšujúcej sa rivality v regióne Strednej Ázie medzi Tureckom, Čínou a Ruskom.



Šéf európskej diplomacie zopakoval, že EÚ je nútená "vytvoriť komunikačné kanály" s Talibanom, aby z Afganistanu zabezpečila evakuáciu štátnych príslušníkov pochádzajúcich z krajín eurobloku i afganského personálu a ich rodín". "S Talibanom musíme viesť rozhovory, no to ešte neznamená, že uznávame jeho vládu", povedal.



Európska dvadsaťsedmička bude podľa Borrella teraz musieť rozšíriť svoje diplomatické úsilie do Iránu, Pakistanu a Indie v snahe "vysporiadať sa s týmto zlyhaním". "Súčasný vývoj bude mať rozsiahly vplyv na regionálnu medzinárodnú bezpečnosť," povedal Borrell s tým, že Brusel plánuje spolupracovať s USA a ďalšími spojencami na rozvoji "spoločného prístupu".



Ako uvádza AFP, Borrell adresoval svoje vyjadrenia členom výborov EP pre rozvoj a zahraničné veci pred piatkovou mimoriadnou videokonferenciou šéfov diplomacií krajín NATO o situácii v Afganistane.