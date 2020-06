Borrell: Smrť Georgea Floyda bola výsledkom zneužitia moci

Brusel 2. júna (TASR) - Smrť Američana Georga Floyda bola výsledkom zneužitia moci. Európska únia je šokovaná tým, čo sa stalo. Podľa tlačovej agentúry AP to v utorok uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v reakcii na protesty a násilné udalosti v uliciach viacerých amerických miest.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na okraj prezentácie financovania vonkajšej politiky EÚ uviedol, že "rovnako ako ľudia v Spojených štátoch aj my sme šokovaní a zdesení smrťou Georga Floyda".



Floyd zomrel pred týždňom v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu deväť minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci natočili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.



Borrell v tejto súvislosti upozornil, že predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní nesmú využívať svoje kapacity spôsobom, ktorý sa použil pri "veľmi nešťastnej smrti" Georga Floyda. "Toto je zneužitie moci a treba to odsúdiť," odkázal šéf európskej diplomacie.



Zároveň zdôraznil, že 27-členná Únia podporuje právo na pokojný protest a odsudzuje násilie a rasizmus akéhokoľvek druhu, a vyzval na deeskaláciu napätia v amerických mestách.



"Veríme v schopnosť Američanov združovať sa, upevňovať sa ako národ a riešiť tieto dôležité problémy v takýchto ťažkých časoch," vyhlásil Borrell v mene EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak