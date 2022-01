Borrell: Summit EÚ a Číny sa uskutoční koncom marca

Paríž 15. januára (TASR) - Koncom marca by sa mal uskutočniť summit Európskej únie a Číny, vyhlásil v piatok vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v súvislosti s rastúcim znepokojením z čínskej blokády exportu z Litvy. Informovala o tom agentúra AFP.



"Summit EÚ – Čína sa plánuje na koniec marca. Budem tak mať šancu vycestovať do Číny, aby som sa na to pripravil," uviedol Borrell po neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ vo francúzskom Breste.



Predsedovia inštitúcií EÚ a lídri Číny sa naposledy stretli na summite konanom formou videokonferencie v júni 2020.



"Summit bude dôležitým momentom pre zistenie, kde sa nachádzame v našich vzťahoch s Čínou. Sú veci, ktoré idú dobre, iné menej," skonštatoval Borrell.



Počas stretnutia v Breste ministri zahraničných vecí diskutovali o čínskych krokoch proti Litve a ich vplyve na ostatné členské štáty EÚ, uviedol Borrell. Ministri vyjadrili absolútnu solidaritu s Litvou a vedú sa rokovania o deeskalácii tejto krízy, dodal.



Čína v novembri znížila úroveň diplomatických vzťahov s Litvou a prestala vydávať víza do Litvy na protest proti rozhodnutiu Vilniusu povoliť Taiwanu otvoriť si v krajine zastupiteľský úrad pod vlastným menom.



Peking sa bráni akémukoľvek oficiálnemu používaniu slova Taiwan, aby to neposkytlo pocit medzinárodnej legitimity ostrovu, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia.



Viacero litovských spoločností sa minulý mesiac sťažovalo, že Čína blokuje ich vývoz, pretože nepreclieva ich tovar v krajine.



Podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis vyhlásil, že čínske colné úrady nespracúvajú ani tovary z iných krajín EÚ, ak obsahujú súčiastky z Litvy.