Borrell: Svet pri dvojštátnom riešení na Blízkom východe zlyhal

Peking 14. októbra (TASR) – Svetové spoločenstvo sa dopustilo chýb pri riešení problému možného dvojštátneho riešenia pre Izrael a Palestínčanov, uviedol v sobotu šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Svet žalostne zlyhal, pred 30 rokmi sa nepodarilo nájsť riešenie v podobe dvoch štátov," povedal Borrell na návšteve Pekingu.



Španielsky diplomat však tiež priznal, že dva samostatné štáty pre Izraelčanov a Palestínčanov sú síce žiaducim cieľom pre budúcnosť, no nevyriešili by aktuálny konflikt.



"Momentálne sme svedkami hrozivej humanitárnej situácie v Gaze," povedal Borrell. Opätovne podporil postoj OSN, ktorá sa verejne dištancovala od výzvy izraelskej armády na hromadnú evakuáciu severnej časti pásma Gazy na juh pred očakávanou pozemnou ofenzívou.



Podľa Borrella je presun tamojšieho milióna obyvateľov za jediný deň "absolútne nemožné realizovať", citovala ho agentúra AFP.



Izrael má právo brániť sa, zdôraznil s tým, že to musí byť v súlade s medzinárodným právom.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v sobotu končí svoju trojdňovú návštevu Číny. Na tlačovej konferencii dostal otázku, či požiadal Peking o využitie svojho vplyvu na Blízkom východe. "Samozrejme sme hovorili o tom, čo každý z nás môže urobiť, aby sa snažil situáciu vyriešiť," reagoval.