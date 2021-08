Borrell: Taliban vyhral vojnu, EÚ s ním bude musieť hovoriť

Brusel 17. augusta (TASR) - Európska únia bude musieť hovoriť s afganským hnutím Taliban, vyhlásil v utorok vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.



"Taliban vyhral vojnu, takže sa s ním budeme musieť porozprávať," povedal Borrell po mimoriadnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ, pričom podľa agentúry AFP zdôraznil, že to neznamená, že EÚ rýchlo pristúpi k oficiálnemu uznaniu vlády Talibanu.



Podľa Borrella Únia pozastavuje platby rozvojovej pomoci Afganistanu, zvažuje však, či posilní humanitárnu pomoc pre túto krajinu.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas po zasadnutí uviedol, že Západ bude hodnotiť talibov "podľa ich činov".



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid v utorok na svojej prvej tlačovej konferencii vyhlásil, že talibovia budú rešpektovať práva žien, ale v medziach noriem islamského práva, že zaručia bezpečnosť Afganistanu, že sa nesnažia pomstiť a že každého omilostili, aj keď spolupracoval s bývalou vládou alebo so zahraničnými vládami alebo silami v krajine. Taktiež uviedol, že Taliban chce, aby súkromné médiá "zostali nezávislé". Zdôraznil však, že novinári "by nemali pracovať proti národným hodnotám".



Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.