Borrell tvrdí, že chce zlepšiť diplomatické vzťahy s Vietnamom

Hanoj 30. júla (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v utorok uviedol, že chce pracovať na zlepšení diplomatických vzťahov s Vietnamom. Európska únia by podľa neho mohla pomôcť posilniť jej námornú bezpečnosť a spôsobilosti v oblasti kybernetiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Borrell a vietnamský minister zahraničných vecí Bui Thanh Son vo Vietname diskutovali o témach týkajúcich sa Juhočínskeho mora, Ukrajiny a financovania energetickej transformácie.



"Chcel by som, aby moja návšteva bola momentom, keď sa začne proces zlepšovania našich vzťahov," povedal Borrell po stretnutí.



Zdôraznil, že EÚ podporuje dodržiavanie medzinárodného práva v južnej Číne, ako aj na Ukrajine. Niektoré vlády európskych krajín považujú postoj Vietnamu k Ukrajine za príliš blízky Rusku.



Borrel tiež oznámil, že vyzval Vietnam, aby urýchlil realizáciu partnerstva pre spravodlivú energetickú transformáciu (JETP) s cieľom znížiť využívanie uhlia v krajine, ktorá je regionálnym priemyselným centrom, píše Reuters.



Vietnamský minister zahraničných vecí povedal, že požiadal EÚ o finančnú podporu na realizáciu JETP. Zároveň dodal, že víta, že EÚ zohráva aktívnejšiu úlohu v indo-tichomorskom regióne.



Vietnam je dôležitým obchodným partnerom EÚ a záujem o spoluprácu majú viaceré svetové mocnosti. Vyplýva to zo zmien v rámci dodávateľských reťazcov spôsobených napätím medzi Čínou a Spojenými štátmi.



Európska únia a Vietnam majú od roku 2020 dohodu o voľnom obchode. Rozpory s Vietnamom pretrvávajú v otázke ľudských práv a zahraničnej politiky.