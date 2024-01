Borrell: Ukrajina môže od EÚ čakať vojenskú pomoc najmenej 21 mld. eur

Brusel 31. januára (TASR) - Ukrajina môže tento rok očakávať z Európskej únie vojenskú pomoc v hodnote najmenej 21 miliárd eur, uviedol v stredu šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



V porovnaní s doterajším úsilím by to predstavovalo zrýchlenie v oblasti podpory, dodal Borrell po neformálnom zasadnutí ministrov obrany členských krajín EÚ v Bruseli. Suma 21 miliárd eur pre rok 2024 však podľa Borrella ešte nezahŕňa vyjadrenia všetkých členských krajín, a preto ešte nie je konečná. To, ktoré krajiny ešte údaje neposkytli, nespresnil.



Za posledné takmer dva roky od začiatku invázie Ruska predstavovala hodnota európskej vojenskej pomoci pre Ukrajinu celkovo približne 28 miliárd eur, priblížila DPA.



Zhromažďovanie údajov o novej pomoci má byť vo štvrtok aj súčasťou rokovaní na summite EÚ v Bruseli. Diskusiu inicioval nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz. Ten sa kriticky vyjadril voči niektorým väčším členským krajinám EÚ za to, že na tento rok plánujú na muníciu a zbrane pre Ukrajinu vynaložiť výrazne menej peňazí než Nemecko. Podľa jeho slov to ovplyvní schopnosť Ukrajiny odolávať ruským silám.



Nemecka vláda na rok 2024 pre Ukrajinu naplánovala približne osem miliárd eur zo svojho rozpočtu, čo zodpovedá 38 percentám z dosiaľ avizovaných 21 miliárd pomoci z EÚ.