Borrell: Ukrajina potrebuje muníciu s dlhým doletom

Štokholm 13. mája (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyzval v sobotu členské krajiny Únie, aby urýchlili dodávky munície na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Borrell priblížil, že ukrajinské ozbrojené sily potrebujú denne približne 1000 delostreleckých granátov len na boje v meste Bachmut a jeho okolí. Povedal to pred novinármi v Štokholme, kde sa zúčastňuje na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín EÚ s ich ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom.



Uvedená spotreba munície podľa Borrella svedčí o intenzite bojov, ale aj o palebnej sile Ruska.



Šéf diplomacie EÚ uvítal aj ohlásenie novej vojenskej pomoci Nemecka pre Ukrajinu v hodnote 2,7 miliardy eur. "To je veľmi dobrá správa," povedal a vyzval všetky štáty EÚ, aby v tomto smere nasledovali príklad Berlína. Borrell zároveň po stretnutí s Kulebom označil za dôležité, aby Ukrajina dostala muníciu s dlhším doletom. Dodal, že Rusko strieľa z veľkej vzdialenosti a preto musia mať aj Ukrajinci rovnakú schopnosť.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už nalieha na západných spojencov, aby Kyjevu pred očakávanou protiofenzívou poskytli modernejšie zbrane.



Kuleba odpovedal v sobotu na otázku, kedy sa začne plánovaná ukrajinská protiofenzíva proti ruským invazívnym silám, tým, že je na mieste pýtať sa skôr to, či sa toho urobilo dosť pre to, aby bola úspešná. Šéf ukrajinskej diplomacie podľa agentúry AFP dodal, že hlavnými témami jeho sobotných rokovaní s ministrami v Štokholme je "delostrelecká munícia dlhého doletu" a naopak, čo najkratšie prístupové rokovania.



Británia vo štvrtok potvrdila, že Kyjevu dodá rakety Storm Shadow, ktoré môžu zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou. Spojené kráľovstvo sa tak stalo vôbec prvou krajinou, ktorá poskytne Ukrajine výzbroj dlhšieho doletu.