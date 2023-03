Borrell: Ukrajina urýchlene potrebuje muníciu, ktorú má v zásobách EÚ

Brusel/Štokholm 8. marca (TASR) — Ukrajina urýchlene potrebuje muníciu, ktorú majú členské štáty EÚ vo svojich rezervách, aby mohla čeliť ruskej agresii. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell to povedal v stredu na neformálnom stretnutí ministrov obrany EÚ v Štokholme, ktoré pripravilo švédske predsedníctvo v Rade EÚ, informuje spravodajca TASR.



Ministri obrany sa okrem iného zamerali na otázky ako čo najlepšie využiť Európsky mierový nástroj (EPF) na podporu investícií do spoločnej európskej obrany a na vojenskú pomoc Ukrajine. Švédsko na zasadnutie pozvalo aj ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova.



Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) vedená Borrellom požiadala členské štáty eurobloku, aby prispeli ďalšími finančnými prostriedkami do EPF na financovanie nákupu približne 250.000 delostreleckých granátov kalibru 155 mm pre Ukrajinu. Podľa agentúry AFP však Kyjev tvrdí, že potrebuje štyrikrát viac munície, teda najmenej jeden milión nábojov uvedeného kalibru.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ako hosť ministerského zasadnutia v Štokholme zdôraznil, že spolupráca medzi NATO a EÚ je životne dôležitá pre poskytovanie podpory Ukrajiny a ochranu spoločných hodnôt. Tiež konštatoval, že súčasný rozdiel medzi množstvom munície používanej ukrajinskou armádou na obranu pred ruskými útokmi a produkciou štátov NATO, ktoré poskytujú muníciu Ukrajine, je "neudržateľný", preto sa musí zvýšiť rýchlosť výroby a posilniť proces spoločného obstarávania.



Šéf Severoatlantickej aliancie pripomenul, že spojenci vlani poskytli pomoci Ukrajine v hodnote takmer 150 miliárd eur, z čoho 65 miliárd eur tvorila vojenská podpora.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)