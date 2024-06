Borrell upozornil Gruzínsko na zastavenie vstupného procesu do EÚ

Luxemburg 24. júna (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok Gruzínsku oznámil, že jeho úsilie o vstup do EÚ by sa mohlo skončiť. Súvisí to s nedávnymi zmenami gruzínskych zákono, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Dvere pre Gruzínsko s cieľom stať sa členom Európskej únie, sú otvorené," povedal Borrell na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ na úrovni ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu. "Ak však vláda (v Tbilisi) bude pokračovať tým istým spôsobom, bude naďalej robiť to, čo robí, tieto dvere sa zatvoria a obyvatelia Gruzínska za následky zaplatia, budú trpieť," povedal Borrell.



Prvými krokmi, o ktorých ministri rokujú, by podľa jeho slov mohlo byť zastavenie fondov pre gruzínske bezpečnostné sily, pre vládu či prerušenie kontaktov na najvyššej úrovni.



"Nechceme zasiahnuť občanov. Nechceme občanom spôsobiť viac bolesti," povedal. Dodal, že prijatie jasného rozhodnutia sa na pondelkovom zasadnutí v Luxemburgu ešte neočakáva.



Gruzínsko o členstvo v EÚ požiadalo v marci 2022 a v decembri 2023 mu bol udelený štatút kandidátskej krajiny.



Vládna strana Gruzínsky sen však nedávno presadila zákon o zahraničných agentoch, o ktorom mnohí tvrdia, že vznikol podľa ruskej legislatívy využívanej na utíšenie kritických hlasov.



Podobu zákona kritizovali mnohé západné krajiny a organizácie, USA zaviedli vízové obmedzenia voči trom desiatkam gruzínskych občanov, ktorých obvinili z podkopávania demokracie v tejto krajine.