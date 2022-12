Borrell upozornil na nedostatky krajín EÚ v oblasti európskej obrany

Brusel 12. decembra (TASR) - Európske krajiny by mali robiť viac v oblasti európskej obrany a bezpečnosti vrátane zvýšenia investícií na obranu. Uviedol to v nedeľu predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell. TASR informuje podľa oficiálnej webovej stránky Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS).



Vojnu na Ukrajine Borrell v spojitosti s vojenskými spôsobilosťami vo vyhlásení označil za "budíček" pre všetkých a dodal, že zatiaľ čo európske krajiny dodávajú zbrane Ukrajine, ich vojenské zásoby sa míňajú.



"Pri návrate konvenčnej vojny do srdca Európy zisťujeme, že nám chýbajú kľúčové obranné spôsobilosti na to, aby sme boli schopní chrániť sa pred hrozbami vyššej úrovne na samotnom európskom kontinente," uviedol Borrell.



Pripomenul minulotýždňovú správu Európskej obrannej agentúry (EDA), podľa ktorej Európania zvyšujú výdavky a zlepšujú spôsobilosti v oblasti obrany. "Musíme spoločne investovať viac s cieľom pripraviť európske armády na to, aby mohli čeliť nebezpečnejšiemu svetu," uviedol Borrell. Dodal, že spoločná práca na európskej bezpečnosti a obrane začína prinášať výsledky.



Spoločné výdavky na obranu členských krajín EÚ v roku 2021 dosiahli 214 miliárd eur, čo je šesťpercentný nárast oproti roku 2020, uviedol Borrell s odvolaním sa na údaje EDA. Stále je to však podľa jeho slov "ďaleko" za cieľom NATO (dve percentá štátneho rozpočtu) a pripomenul rozdiely vo výdavkoch medzi jednotlivými krajinami.



Okrem finančných výdavkov zdôraznil aj potrebu väčšej spolupráce medzi krajinami. Vojna na Ukrajine a podpora Kyjeva podľa neho "odkrýva nedostatok našich zásob a krehkosť našich dodávateľských reťazcov".