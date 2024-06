Borrell upozorňuje na rozšírenie konfliktu z Pásma Gazy do Libanonu

Brusel 24. júna (TASR) - Šéf diplomacie Európske únie Josep Borrell v pondelok povedal, že konflikt na Blízkom východe je blízko toho, aby sa rozšíril aj do Libanonu. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Nebezpečenstvo, že táto vojna bude mať vplyv na juh Libanonu a rozšíri sa tam, je zo dňa na deň väčšie," povedal Borrell pre média pred pondelkovým zasadnutím Rady EÚ na úrovni ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu.



Libanonské hnutie Hizballáh, ktoré podporuje Irán, začalo na Izrael útočiť krátko po vypuknutí konfliktu v Pásme Gazy vlani v októbri. Hnutie podľa svojich vyjadrení nemieni s útokmi prestať, kým na tomto palestínskom území prímerie.



Vodca libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh v stredu (19. júna) pohrozil Cypru, že by sa tiež stal súčasťou konfliktu, ak by Izraelu poskytol svoje letiská a základne.



"Hroziť zvrchovanému štátu Európskej únie je totálne neprijateľné," povedal v pondelok grécky minister zahraničných vecí Jorgos Gerapetritis. "Stojíme pri Cypre a budeme všetci stáť spolu v prípade akejkoľvek globálnej hrozby pochádzajúcej od teroristických organizácií," dodal.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková situáciu medzi Izraelom a Hizballáhom označila za veľmi znepokojujúcu a uviedla, že čoskoro navštívi Libanon. "Ďalšie stupňovanie napätia by pre ľudí v tejto oblasti bolo katastrofou," povedala.