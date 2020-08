Borrell: USA nie sú oprávnené vynútiť si opätovné sankcie voči Iránu

Brusel 16. augusta (TASR) - Spojené štáty podľa šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella nemajú oprávnenie vynútiť si opätovné zavedenie sankcií voči Iránu prostredníctvom mechanizmu prepojeného s jadrovou dohodou, ktorú s Iránom v roku 2015 uzavrelo šesť veľmocí. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Spojené štáty podľa Borrellovej hovorkyne nemôžu byť považované za účastnícku krajinu Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA), keďže v máju 2018 od tejto dohody jednostranne odstúpili.



USA sa preto podľa EÚ nemôžu uchýliť k využitiu mechanizmu, ktorý je vyhradený pre účastnícke krajiny JCPOA. Mechanizmus by obnovil všetky sankcie OSN voči Iránu v prípade, ak by sa dokázalo, že Teherán dohodu porušuje.



Dohoda JCPOA z roku 2015 je výsledkom dohovoru medzi Iránom a Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA. Na jej základe boli stiahnuté medzinárodné sankčné opatrenia voči Teheránu výmenou za záväzok, že sa Irán nebude usilovať o vývoj jadrových zbraní.



Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v piatok zamietla americký návrh rezolúcie o predĺžení zbrojného embarga OSN voči Iránu.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo však po piatkovom hlasovaní v BR OSN naznačil, že USA by mohli využiť mechanizmus z jadrovej dohody, ak by sa dokázalo, že Teherán dohodu porušuje.



Platnosť embarga na predaj konvenčných zbraní Iránu a ich vývoz z krajiny má vypršať 18. októbra na základe podmienok rezolúcie OSN, ktorá odobrila jadrovú dohodu z roku 2015.