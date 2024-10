Borrell v EP: Hizballáh je štát v štáte, destabilizuje ho Libanon

Brusel/Štrasburg 8. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu sa v rámci utorkovej rozpravy o eskalácii násilia na Blízkom východe so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom zhodli na tom, že hnutie Hizballáh sa musí stiahnuť z Libanonu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Borrell v pléne EP upozornil, že Hizballáh je "štát v štáte" a vyzval libanonské elity, aby podnikli potrebné kroky, prevzali kontrolu nad svojou krajinou a pomohli vyriešiť politickú patovú situáciu. Nestabilitu Libanonu podľa neho spôsobuje prítomnosť hnutia Hizballáh.



Podľa jeho slov by EÚ mala podporiť, aby sa libanonská armáda stala nezávislou a schopnou brániť hranice krajiny, a prihovoril sa za silnejší mandát pre mierové sily OSN rozmiestnené na juhu krajiny, aby sa zabránilo premene tohto územia na "ďalšie Pásmo Gazy".



Šéf diplomacie EÚ zároveň vyzval na usporiadanie humanitárnej konferencie o Libanone s cieľom pomôcť pri obnove krajiny a zdôraznil, že je dôležité stanoviť jasný časový harmonogram pre poskytovanie finančných prostriedkov prisľúbených Úniou. Poukázal na to, že asi 20 percent libanonskej populácie bolo nútených opustiť svoje domovy, pričom 50.000 obyvateľov krajiny odišlo do Sýrie spolu s bývalými sýrskymi utečencami.



Europoslanci sa v rámci rozpravy zhodli na tom, že agresia Iránu proti Izraelu sa musí stretnúť s jednoznačným odsúdením a vyzvali na úplnú implementáciu rezolúcie OSN č. 1701, ktorá požaduje stiahnutie Hizballáhu z Libanonu.



Požiadali tiež o dôraznejšie presadzovanie mieru a trvali na dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu. Poslanci v tejto súvislosti zopakovali svoju výzvu na okamžité prímerie medzi bojujúcimi stranami, na okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých zadržiava hnutie Hamas a na poskytnutie humanitárnej pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy.



Niektorí z rečníkov v pléne EP zdôraznili, že Izrael si zaslúži rovnaký typ podpory od EÚ ako Ukrajina, zatiaľ čo iní poslanci upozornili na skutočnosť, že konflikt medzi Izraelom a Hamasom existoval ešte pred útokom bojovníkov Hamasu na nevinných Izraelčanov pred rokom.