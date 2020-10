Borrell v EP odsúdil plány na znovuotvrenie časti Famagusty na Cypre

Brusel 7. októbra (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell odsúdil v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) plány medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republiky opätovne otvoriť štvrť Varoša, ktorá je súčasťou mesta Famagusta. K jej otvoreniu pre verejnosť by malo dôjsť vo štvrtok 8. októbra.



Borrell počas rozpravy s europoslancami upozornil, že v takomto prípade by došlo k "vážnemu porušeniu" dohody OSN o prímerí na etnicky rozdelenom ostrove Cyprus.



Tlačová agentúra AFP pripomína, že otvoriť Varošu pre verejnosť prisľúbil už začiatkom roka vodca cyperských Turkov Ersin Tatar, ktorý je podporovaný vládou v Ankare.



Varoša, "mesto duchov", je 46 rokov uzavreté a neobývané predmestie Famagusty na východe ostrova. Od občianskej vojny z roku 1974, počas ktorej grécky hovoriace obyvateľstvo muselo Varošu urýchlene opustiť, je táto časť Famagusty opustená a neobývaná.



Štatút Varoše - podobne ako aj medzinárodného letiska v Nikózii - je upravený rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 902 z marca 1994.



Turecko - jediná krajina, ktorá uznáva samozvanú Severocyperskú tureckú republiku - už dlho plánovala otvorenie Varoše pre turistické a ekonomicko-obchodné účely, pričom turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásenie Ersina Tatara z februára tohto roka privítal.



Plány otvoriť Varošu však vyvolali hnev medzinárodne uznávanej vlády ostrova. Cyprus je členom EÚ od roku 2004.



Josep Borrell upozornil, že predmetný incident ešte viac prehĺbi napätie medzi Tureckom a Úniou, ktoré vzniklo po tom, ako turecká strana začala vykonávať prieskumné vrty v cyperských výsostných vodách a jej lode bez dovolenia vchádzajú do teritoriálnych vôd Grécka.



"Otvorenie tejto štvrte, ktorá je podľa dohôd o prímerí uzavretou oblasťou pod záštitou OSN, je vážnym porušením tejto dohody," uviedol Borrell pred poslancami europarlamentu.



Zároveň upozornil, že Únia vydá ešte v priebehu stredy oficiálne vyhlásenie, v ktorom "požiada Turecko o zastavenie týchto aktivít".



