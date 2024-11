Borrell v Južnej Kórei: V podpore Ukrajiny sme jednotní

Soul 4. novembra (TASR) - Predstavitelia Južnej Kórey a Európske únie v pondelok spoločne odsúdili dodávky zbraní zo Severnej Kórey (KĽDR) do Ruska, ako aj nasadenie severokórejských vojakov v bojoch proti Ukrajine a vyzvali na ich stiahnutie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell a juhokórejský minister zahraničných vecí Čo Tche-jol v spoločnom vyhlásení odsúdili "nezákonné dodávky zbraní do Ruskej federácie a ich použitie pri útoku na Ukrajinu". Partneri taktiež apelovali na ukončenie "nezákonnej vojenskej spolupráce" a na stiahnutie severokórejských síl.



Stretnutie oboch predstaviteľov sa uskutočnilo v rámci prvého zasadnutia Strategického dialógu EÚ a Južnej Kórey, ktorému Borell a Čo spoločne predsedali.



"Ruská agresia voči Ukrajine predstavuje existenčnú hrozbu," uviedol Borrell v príspevku na sociálnej sieti X. "Kórejská republika má najlepšie predpoklady na to, aby ju pochopila. Sme jednotní v našej podpore Ukrajiny," vyhlásil Borell, ktorý dodal, že juhokórejským partnerom tlmočil, aby zintenzívnili podporu pre Ukrajinu.



Borell sa v Soule stretol aj s juhokórejským ministrom obrany Kim Jong-Hjonom. Partneri podpísali dohody o partnerstve v oblasti bezpečnosti a obrany, ktoré zahŕňa 15 oblastí vrátane kybernetickej bezpečnosti a odzbrojovania.



Reuters pripomína, že Kim minulý týždeň na otázku, či by Soul v reakcii na prítomnosť severokórejských jednotiek v Rusku mohol poslať zbrane na Ukrajinu, odpovedal, že zvažujú všetky scenáre. Južná Kórea doteraz poskytla Ukrajine nesmrtiacu pomoc vrátane odmínovacích zariadení. Dodávky zbraní však odmieta.



Ukrajina a viaceré západné štáty pred časom uviedli, že KĽDR vyslala do Ruska viac ako 10.000 svojich vojakov. Šéf americkej diplomacie Antony Blinken vo štvrtok vyhlásil, že až 8000 vojakov z KĽDR dorazilo do ruskej Kurskej oblasti, ktorej časť okupuje Ukrajina. Podľa juhokórejskej rozviedky tieto jednotky pomôžu ruskej armáde a získajú skúsenosti s vedením bojových operácií v reálnej vojne.