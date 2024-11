Borrell vyzval na prímerie vo vojne medzi Hizballáhom a Izraelom

Bejrút 24. novembra (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v nedeľu počas návštevy Bejrútu vyzval na okamžité prímerie vo vojne medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh. Tvrdí, že Libanon je na pokraji zrútenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izrael od septembra zintenzívnil letecké útoky na Libanon a vyslal tam aj svoje pozemné vojská. Predchádzali tomu takmer každodenné cezhraničné prestrelky s Hizballáhom, ktoré začali po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.



"Vidíme pred sebou iba jediné východisko: okamžité prímerie a plné uplatnenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701," povedal Borrell po stretnutí s predsedom libanonského parlamentu Nabíhom Barrím, spojencom Hizballáhu, ktorý sa v mene skupiny podieľa na sprostredkovaní prímeria.



Rezolúcie BR OSN v roku 2006 ukončila vojnu medzi Hizballáhom a Izraelom. Ustanovila, že libanonské jednotky a mierové sily OSN by mali byť jedinými ozbrojenými silami na juhu krajiny, kde majú vplyv militanti Hizballáhu. Na základe rezolúcie by mal Izrael stiahnuť svoje jednotky z Libanonu.



"V septembri som prišiel a stále som dúfal, že sa nám podarí zabrániť vypuknutiu vojny, v ktorej by Izrael zaútočil na Libanon," povedal šéf európskej diplomacie. "O dva mesiace neskôr je Libanon na pokraji zrútenia," dodal.



Borrell oznámil, že Európska únia je pripravená poskytnúť 200 miliónov eur pre libanonskú armádu, ktorej nasadenie vo väčšom počte pozdĺž hraníc je kľúčovým bodom rokovaní o prímerí.



Francúzsko a Spojené štáty sa takisto usilujú o dosiahnutie prímeria v Libanone. USA minulý týždeň predložili libanonskej vláde návrh na prímerie. Americký veľvyslanec Amos Hochstein tento týždeň navštívil Izrael a Libanon, aby s tamojšími predstaviteľmi prediskutoval tento návrh prímeria založený na vykonávaní rezolúcie, BR OSN pripomína AFP.



Vodca Hizballáhu Naím Kásim v stredu vyhlásil, že jeho skupina nebude akceptovať žiadne prímerie s Izraelom, ktoré porušuje libanonskú suverenitu. Podľa izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara akákoľvek dohoda o prímerí musí Izraelu zabezpečiť "slobodu konať" proti militantom Hizballáhu.



"Musíme tlačiť na izraelskú vládu a pokračovať v tlaku na Hizballáh, aby prijali návrh USA na prímerie," dodal Borrell.