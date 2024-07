Borrell v mene EÚ podporil verdikt v kauze izraelského osídľovania

Brusel 20. júla (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v sobotu oznámil, že EÚ berie na vedomie rozhodnutie najvyššieho súdu OSN, podľa ktorého je 57 rokov trvajúca okupácia palestínskych území Izraelom nezákonná. Borrell dodal, že toto stanovisko je "do veľkej miery v súlade s postojmi EÚ".



Rozsiahle stanovisko v tejto veci vydal v piatok Medzinárodný súdny dvor (MSD) so sídlom v Haagu. Izrael tento verdikt okamžite označil za "rozhodnutie plné lží", uviedla agentúra AFP.



Borrell však v sobotu vo svojom vyhlásení vyzval na podporu stanoviska MSD. Argumentoval pritom, že "vo svete neustáleho a čoraz častejšieho porušovania medzinárodného práva je našou morálnou povinnosťou opätovne potvrdiť náš neochvejný záväzok dôsledne podporovať všetky rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora bez ohľadu na predmet sporu".



Vo svojom vyhlásení Borrel súčasne dodal, že stanovisko súdu "bude potrebné dôkladnejšie analyzovať, a to aj vzhľadom na jeho dôsledky pre politiku EÚ".



Rozhodnutie MSD nie je záväzné, ale prichádza v čase rastúcich obáv z počtu obetí a ničenia vo vojne Izraela proti radikálnemu palestínskemu hnutiu Hamas, ktorú vyvolali útoky palestínskych teroristických kománd zo 7. októbra 2023 na komunity na juhu Izraela. Obavy vyvoláva aj zvýšené napätie na Západnom brehu Jordánu.



Verdikt MSD a jeho podpora zo strany EÚ pravdepodobne zvýši diplomatický tlak na Izrael v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy, predpokladá vo svojej správe AFP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozhodnutie MSD odsúdil. "Židovský národ nie je okupantom vo svojej vlastnej krajine - ani v našom večnom hlavnom meste Jeruzaleme, ani v zemi našich predkov v Judei a Samárii" (okupovaný Západný breh), uviedol Netanjahu vo svojom vyhlásení.



V júni 1967 Izrael v šesťdňovej vojne proti svojim arabským susedom zabral Západný breh Jordánu a východný Jeruzalem, Golanské výšiny od Sýrie a Pásmo Gazy a Sinajský polostrov od Egypta. Následne začal osídľovať 70.000 km2 zabraného územia.



OSN neskôr vyhlásila túto okupáciu palestínskeho územia za nezákonnú.



Egypt získal Sinaj späť na základe mierovej dohody s Izraelom z roku 1979.



MSD v piatok uviedol, že izraelská politika osídľovania, ako aj využívanie zdrojov na palestínskych územiach sú v rozpore s medzinárodným právom; pokračujúcu prítomnosť Izraela na palestínskych územiach označil za nelegálnu a izraelskú okupáciu týchto území považuje za "de facto anexiu".



Toto nezávislé stanovisko MSD vypracoval na žiadosť Valného zhromaždenia OSN. Uviedol v ňom tiež, že Izrael Palestínčanov na okupovaných územiach systematicky diskriminuje a že praktiky Izraela podľa súdu porušujú právo Palestínčanov na sebaurčenie.