Borrell: V Poľsku sa začal výcvik ukrajinských pilotov na F-16

Brusel 23. mája (TASR) - V Poľsku sa začal výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16. Oznámil to v utorok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, uvádza agentúra AFP.



"Som rád, že sa konečne začal výcvik pilotov pre F-16 vo viacerých krajinách. Bude to chvíľu trvať, ale čím skôr, tým lepšie," povedal na stretnutí ministrov obrany EÚ v Bruseli.



Na otázku, kde sa takýto výcvik začal, Borrell spresnil, že "napríklad v Poľsku". Túto informáciu potvrdil AFP aj diplomat z prostredia EÚ, ktorý si neželal byť menovaný, no Varšava sa k nej vyjadriť odmietla.



K výcviku dochádza po tom, ako dal minulý týždeň americký prezident Joe Biden západným spojencom súhlas na začatie výcviku ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 americkej výroby, čím sa položil základ pre ich prípadné poskytnutie Ukrajine.



Poľsko, ktoré s Ukrajinou susedí a patrí k jej najvernejším podporovateľom, už celé mesiace tvrdí, že je pripravené poskytnúť výcvik ukrajinským pilotom.



Holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová, že koalícia západoeurópskych krajín podporujúcich Kyjev chce "čo najskôr" začať s výcvikom ukrajinských pilotov pre F-16. Výcvik bude podľa jej slov "prvým krokom" k prípadnému dodaniu týchto stíhačiek Kyjevu.



Dodala, že o tomto "ďalšom kroku" sa budú viesť naďalej diskusie s krajinami, ktoré by mohli takéto lietadlá dodať, s čím sa však počíta až "v ďalšej fáze".