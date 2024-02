Borrell v reakcii na Trumpa: NATO nemôže byť alianciou a la carte

Brusel 12. februára (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v pondelok povedal, že NATO nemôže byť vojenskou alianciou závislou od rozmarov amerického prezidenta. Reagoval tým na sobotné slová bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump, ktorý sa aktuálne uchádza o nomináciu Republikánskej strany za kandidáta do prezidentských volieb v sobotu v rámci predvolebnej kampane naznačil, že Spojené štáty by nemuseli chrániť členské krajiny NATO pred prípadnou agresiou zo strany Ruska, ako oni samé nevynakladajú dostatok finančných prostriedkov na svoju obranu.



"NATO nemôže byť vojenskou alianciou 'a la carte'... závislá od humoru prezidenta USA," povedal v pondelok Borrell, pričom použil výraz pre ľubovoľný výber jedál z reštauračného jedálneho lístka.



Trump predmetné slová predniesol na podujatí v americkom štáte Južná Karolína, kde sa 24. februára uskutočnia republikánske primárky. Hovoril pritom, že ešte keď bol prezidentom, členom Severoatlantickej aliancie prízvukoval, že musia platiť za vlastnú obranu.



"Povedal som, 'Všetci musia platiť'. Oni povedali, 'no ak nezaplatíme, budete nás stále chrániť?' Povedal som 'Určite nie'. Nemohli tej odpovedi uveriť," vyhlásil Trump. Podľa agentúry AP túto historku rozprával už aj v minulosti, ale tento raz zašiel ešte ďalej, keď tvrdil, že by zároveň "povzbudzoval" Rusko, aby robilo, čo sa mu zachce.



Biely dom Trumpove slová okamžite odsúdil. "Podporovať inváziu našich najbližších spojencov vražedným (ruským) režimom je strašné a nepríčetné a ohrozuje to americkú národnú bezpečnosť, globálnu stabilitu a našu domácu ekonomiku," uviedol hovorca Bieleho domu Andrew Bates.