Borrell: Vagnerovci by mali byť naďalej schopní pôsobiť v Afrike

Toledo 30. augusta (TASR) - Ruská žoldnierska Vagnerova skupina by mala byť schopná pôsobiť v Afrike aj po smrti zakladateľa Jevgenija Prigožina. Uviedol to v stredu šéf diplomacie EÚ Josep Borrell na stretnutí ministrov obrany EÚ v španielskom Tolede. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Budú aj naďalej prevádzkyschopní v Afrike, pretože je to ozbrojené krídlo Ruska," povedal. Vagnerovci budú podľa jeho slov naďalej slúžiť ruskému prezidentovi Putinovi, venovať sa tomu, čo robia a s určitosťou nebudú prispievať k mieru v oblasti Sahelu, alebo obrane práv a slobôd.



Prigožin (62) zahynul 23. augusta pri havárii lietadla v Tverskej oblasti na západe Ruska.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu oznámil, že Vyšetrovanie pádu lietadla, v ktorom zahynul aj zakladateľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny, zahŕňa i možnosť, že bol spôsobený úmyselne. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie vedie Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), Peskov konštatoval, že o medzinárodnom vyšetrovaní nemôže byť ani reči.